Ces communes aux noms burlesques

Cette pittoresque bourgade des pays de Loire devrait son nom à un certain Andullius , propriétaire du terrain à l’époque gallo-romaine. Quant à ses habitants, ce sont des Andolléens.

Situé à mi-chemin sur l’ancienne route royale entre Toulouse et Paris, ce village de la Haute-Vienne était le siège d’un relais de poste jusqu’en 1748, d’où son nom. Aujourd’hui, on y trouve encore un bureau de poste, où il est conseillé d’affranchir correctement son courrier.

Des ballots par milliers… Ce village de la Mayenne doit son nom à une légende : le terrain sur lequel il fut construit devait accueillir un champ de foire, au milieu de la forêt de Craon . On y stockait des ballots de marchandises, d’où son nom, d’« endroit des ballots »…

Bèze se trouve à l’orée de la forêt de Velours, que l’on dit profonde et remplie de mystères. Pas étonnant qu’à l’entrée de la ville un panneau d’accueil dise : « Bèze, le plaisir authentique… ».

L’ancienne abbaye fut à l’origine de l’un des très grands crus de Bourgogne : le clos-de-bèze, à Gevrey-Chambertin , l'un des plus vieux vins vinifiés de France. Quant au chanoine Kir, inventeur du breuvage du même nom, il fut le curé de Bèze de 1910 à 1924. Ne manquez pas la source vauclusienne, étonnante résurgence d'eau, ainsi que les grottes.

Voilà un petit bourg de caractère, dont les habitants sont des Bézois. Il est doté notamment d’une maison à baies ogivales des 12e et 13e s, ancienne école monastique classée, ainsi que de maisons à colombages.

Situé à 3 km des Gorges de l'Ardèche , dans un admirable paysage de garrigues, de lavande et de vignes – une vraie carte postale du Sud –, voilà donc un village pas bidon du tout !

Le village de Bidon se trouve au cœur du plateau des… Gras (ça ne s’invente pas). Son nom viendrait du provençal « Bidoune » qui signifie « endroit où l’on trouve de l’eau ». Aux environs, des dolmens et l'un des rares menhirs de l'Ardèche attestent que le site de Bidon était habité à la période néolithique.

Traversé par l’Ise, Corps-Nuds fait partie de Rennes Métropole. On peut y visiter l’église Saint-Maximilien Kolbe de Corps-Nuds.

Corps-Nuds vient en fait de Cornut (Vicus Cornicus), nom de la commune au 6e siècle. En breton, on l’appelle d’ailleurs Kornuz. On dit qu’un scribe facétieux aurait changé le nom en Corps-Nuds au Moyen Âge. Gros malin, va !

Cela n’empêche pas le panneau de la commune d’être devenu une étape appréciée des streakers, ces hurluberlus qui se prennent en photo dans le plus simple appareil. Carton assuré sur les réseaux sociaux !

Ici, ce n’est pas le Cap d’Agde, ni Montolivet. M. le Maire a d’ailleurs refusé à la Fédération française de naturisme l’autorisation d’organiser une grande randonnée et de tenir un stand dans le village.

Voir un film sur l’abbaye de la Bénisson-Dieu Consulter notre guide en ligne Lyon et environs

L’église abbatiale primitive date de la fin du 12e siècle. De style cistercien, elle est un bel exemple de transition entre roman et gothique. L’un des sites religieux majeurs de la région.

Latronche / La Tronche - Corrèze / Isère

© Mairie de La Tronche

Attention à ne pas vous tromper de tronche !

D’un côté, il y a Latronche (en un mot), un petit village paisible de Corrèze, faisant partie des communautés de communes de la Haute-Dordogne. Ses quelque 100 habitants se nomment les Tronchois.

De l’autre, La Tronche (en deux mots), une commune aux portes de Grenoble, lovée entre Isère et flanc du mont Rachais, sur la route qui mène à la Chartreuse… elle-même divisée entre Petite Tronche et Grande Tronche. Vous suivez ?

Ses habitants s’appellent aussi les Tronchois et beaucoup sont, d’ailleurs, des tronches car La Tronche abrite le CHU de Grenoble et la faculté de médecine et de pharmacie.

Consulter nos guides en ligne Limousin et Alpes