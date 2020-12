Internet - Mobee Travel : un site de réservation de vacances pour les personnes en situation de handicap

8 décembre 2020

auremar - Adobe Stock

Voilà un site pratique pour les voyageurs à mobilité réduite qui sont souvent confrontés à des difficultés pour préparer leur périple… Récompensé par le prix 10 000 Startups de La Tribune et de We Are Innovation by BNP Paribas en catégorie Smart Techs, Mobee Travel se présente comme la première plateforme de réservation de vacances et d’activités 100% en ligne, dédiée aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, qui veut rendre le voyage accessible à tous.

Mobee Travel a été créée fin 2016 par Lucas Gebhardt à l’âge de 19 ans. L’idée lui est venue alors qu’en vacances il avait été lui-même confronté à un problème d’accessibilité pour son beau-père.

Le site s’adresse aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes âgées, en surpoids, ou qui viennent de subir’une opération… Hébergement, séjour sur-mesure, transport, matériel, personnel médical et services 24/7 sont ainsi proposés par Mobee Travel, le tout annoncé sans surcoût, ni commission sur les services.

Mobee Travel référence des locations saisonnières (gites, meublés de tourisme, appartements, maison d’hôtes, hôtels, campings, clubs-vacances....) accessibles. En tout, plus de 5 000 établissements sont disponibles selon le site.

Petit plus : un « Label Mobee Travel », allant de 1 à 4 abeilles, indique le niveau d’assistance offert à l’utilisateur. Il est décerné par un réseau d’ambassadeurs, en situation de handicap, en France et à l’étranger.